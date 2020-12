Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (445/2020) Kriminaltechniker aus Hann. Münden erhält den "Grünen Bären"

GöttingenGöttingen (ots)

Göttingen, Otto-Hahn-Straße Montag, 7. Dezember 2020

GÖTTINGEN (mb) - Vor dem Hintergrund des internationalen Tags des Ehrenamtes, der jährlich am 5. Dezember begangen wird, wurde in diesem Jahr erstmalig der "Grüne Bär" verliehen. Mit diesem Preis, der durch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) verliehen wird und unter der Schirmherrschaft des Bundesarbeitsministers Hubertus Heil steht, werden Mitarbeiter ausgezeichnet, die sich neben dem Polizeidienst ehrenamtlich engagieren. Durch eine zehnköpfige Jury erfolgte die Auswahl der Preisträger - hierbei fiel die Wahl für den Zweitplatzierten auf den kriminaltechnischen Assistenten Martin Witt vom Polizeikommissariat Hann. Münden.

Martin Witt engagiert sich seit Jahren für die Organisation "Dein Sternenkind". Mit ihm stehen im gesamten Bundesgebiet 550 Fotografen auf Abruf bereit, 50 weitere gibt es in Österreich und der Schweiz. Wenn sein Telefon klingelt, fährt er mit einem Notfallkoffer, der unter anderem mit professionellem Foto-Equipment und kleinster Babykleidung ausgestattet ist, zu Eltern, die sich gerade in einer der schwersten Zeiten ihres Lebens befinden. Er fotografiert ihre verstorbenen Babys und schafft somit vielleicht eine der wertvollsten Erinnerungen, die den trauernden Eltern an ihr Kind bleibt.

Am Montagmittag (07.12.2020) wurde Martin Witt für dieses Ehrenamt ausgezeichnet. Auf Einladung des Kreisgruppenvorsitzenden der GdP (zugleich Personalrat der Polizeiinspektion Göttingen), Gerd Hartung, überreichte Dietmar Schilff, niedersächsischer GdP-Landes- und stellvertretender Bundesvorsitzender, Herrn Witt in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Göttingen in der Otto-Hahn-Straße den "Grünen Bären" sowie einen Scheck über 500 Euro. Anwesend waren weiterhin der Polizeipräsident der Polizeidirektion Göttingen, Uwe Lührig, und der Leiter der Polizeiinspektion Göttingen, Rainer Nolte, sowie einige Gäste.

"Es gibt wohl kein Ereignis im Leben einer Mutter oder eines Vaters, das so traumatisierend ist, wie der Tod des eigenen Kindes. Eine würdevolle Erinnerung an das verlorene Leben zu schaffen, ist deswegen eine besondere, wenn auch schwere Aufgabe, die viel Empathie und emotionales Geschick erfordert. Martin Witt, der sich durch seine ruhige und besonnene Persönlichkeit auszeichnet und als Fotograf auch über das notwendige technische Know-how verfügt, ist genau der Richtige dafür. Ich bin stolz, dass die Gewerkschaft der Polizei Martin Witts Arbeit mit der Verleihung des 'Grünen Bären' würdigt und wünsche ihm für die Zukunft weiterhin viel Kraft bei seinem außergewöhnlichen Ehrenamt.", so Lührig über Witt und seine Arbeit, die für alle betroffenen Familien unendlich wertvoll ist.

Martin Witt bedankte sich für die Auszeichnung, die er stellvertretend für alle ehrenamtlichen Helfer in der Organisation entgegennahm und berichtete sehr ergreifend über eine Arbeit, die im Verborgenen geschieht und auch in der heutigen Zeit noch teilweise unbekannt ist.

Fotografen gesucht Die Stiftung "Dein Sternenkind" ist auf der Suche nach weiteren erfahrenen Fotografen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Unter dem Link https://www.dein-sternenkind.eu/index.php erfahren Sie Näheres zur Organisation sowie Informationen zum Bewerbungsverfahren.

