Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (442/2020) Unfallflucht in Gieboldehausen

GöttingenGöttingen (ots)

Gieboldehausen (Landkreis Göttingen), Ohlenroder Straße Donnerstag, 26. November 2020, gegen 09.30 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (mb) - Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht in Gieboldehausen ist die Polizei auf der Suche nach dem Unfallverursacher.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr letzte Woche Donnerstag (26.11.2020) gegen 09.30 Uhr ein 20-Jähriger mit seinem Skoda Fabia die Ohlenroder Straße. An der Einmündung zur Marktstraße musste er verkehrsbedingt halten und einem Lkw Vorfahrt gewähren, welcher von der Rhumestraße in die Ohlenburger Straße abbiegen wollte. Hierbei touchierte der Lkw den Skoda, sodass dieser am hinteren linken Kotflügel beschädigt wurde.

Der Lkw-Fahrer entfernte sich nach dem Vorfall von der Unfallstelle. Angaben zum Fahrzeug können nicht gemacht werden. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Gieboldehausen unter Telefon 05528/20584-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell