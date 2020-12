Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (441/2020) Einbruch in Bäckerei in Bilshausen

Göttingen (ots)

Bilshausen, Berghof Samstag, 28. November 2020, in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 23.30 Uhr

BILSHAUSEN (mb) - Vermutlich unter Zuhilfenahme einer Leiter öffneten Unbekannte am vergangenen Samstag (28.11.2020) gewaltsam ein Fenster im Obergeschoss einer Bäckerei in der Straße Berghof in Bilshausen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden ein Laptop und Bargeld gestohlen. Weiterhin haben die Eindringlinge versucht, einen mehrere hundert Kilo schweren Tresor anzugehen. Von diesem Vorhaben ließen sie jedoch aus unbekannten Gründen ab und verließen den Tatort mit dem zuvor genannten Diebesgut. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beläuft sich auf ca. 9.700 Euro.

Von den Dieben fehlt bislang jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Duderstadt unter der Telefonnummer 05527/9801-0 entgegen.

