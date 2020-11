Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Schöckingen: Skaterbahn beschädigt; B10

Korntal-Münchingen: Fahrzeuglenker verursacht mehrfachen Auffahrunfall

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ditzingen-Schöckingen: Skaterbahn beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwischen Freitag 17:00 Uhr und Montag 07:00 Uhr den Boden einer Skaterbahn in der Waldstraße in Schöckingen. Vermutlich wurde der Schaden durch einen Brand verursacht. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ditzingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07156 4352 0 entgegen.

B10 / Korntal-Münchingen: Fahrzeuglenker verursacht mehrfachen Auffahrunfall

Die Polizei sucht einen Fahrzeuglenker, der am Montag gegen 14:15 Uhr an einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10 (B10) bei Korntal-Münchingen beteiligt gewesen ist und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach bremste dieser Fahrzeuglenker seinen mutmaßlich blauen VW-Bus auf der B10 in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz auf Höhe von Korntal-Münchingen und dem dortigen Parkplatz "Kaiserstein" stark ab, um verbotenerweise die durchgezogene Fahrbahnlinie zu überqueren und auf den Parkplatz einzufahren. Eine nachfolgende 34-jährige Seat-Lenkerin musste daraufhin eine Gefahrenbremsung einleiten, was wiederrum einer 40-jährigen Mercedes-Lenkerin und einem 37-jährigen VW-Lenker nicht gelang. In der Folge kollidierten die Fahrzeuge nacheinander und es wurde ein Sachschaden von insgesamt etwa 18.500 Euro verursacht. Den Parkplatz nutzte der Unbekannte wohl um zu wenden und wieder in Fahrtrichtung Stuttgart aufzufahren. An dem blauen VW-Bus soll auch ein Wohnwagen angehängt gewesen sein. Das Polizeirevier Ditzingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07156 4352 0 entgegen.

