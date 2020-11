POL-LB: Neuhausen auf den Fildern: Verkehrsunfall auf der BAB 8; Stuttgart: Auto verliert acht Kanister auf der BAB 81

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Neuhausen auf den Fildern: Verkehrsunfall auf der BAB 8

Am Sonntag gegen 20.30 Uhr kam es auf der Autobahn 8 auf Höhe der Anschlussstelle Esslingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-Jähriger fuhr mit seinem BMW bei der Anschlussstelle Neuhausen auf die Autobahn auf, überholte einen Autofahrer und wechselte vor einem 47-jährigen Skoda-Lenker auf die linke Spur. Hierbei unterschätze der 43-Jährige mutmaßlich die Geschwindigkeit des Skoda, sodass der Fahrer des Skoda nicht rechtszeitig bremsen konnte und dem BMW auffuhr. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Aufgrund der umstrittenen Unfallursache bittet die Verkehrspolizeiinspektion Zeugen um Hinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 0711 6869-0 entgegen.

Stuttgart: Auto verliert acht Kanister auf der BAB 81

Nachdem ein Autofahrer am Samstag gegen 19.15 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen dem Engelbergtunnel und Ludwigsburg Nord aus seinem Anhänger acht Kanister verlor, sucht die Verkehrspolizeiinspektion, Tel. 07116869-230, nach Zeugen. Eine Fahrerin überfuhr zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhausen einen der Kanister, wobei an ihrem VW ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro entstand. Der unbekannte Fahrer, der seine Ladung vermutlich unzureichend gesichert hatte, bemerkte den Verlust mutmaßlich nicht und setzte seine Fahrt in Richtung Heilbronn fort.

