Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Ford-Fahrerin alkoholisiert in Unfall verwickelt, Feuerwehreinsatz; Renningen: Bio-Mülltonne in Brand geraten

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Leonberg: Ford-Fahrerin alkoholisiert in Unfall verwickelt

Der Führerschein einer 54 Jahre alten Ford-Fahrerin musste am Sonntagabend von Beamten des Polizeireviers Leonberg beschlagnahmt werden. Zunächst hatten Polizisten einen Ford festgestellt, der kurz vor der Bushaltestelle "Schumisberg" im Bereich der Landesstraße 1187 neben einem Feldweg im Graben stand. Als sie den verschlossenen PKW überprüften, fiel ihnen eine offene Weinflasche auf, die im Fußraum der Beifahrerseite lag. Darüber hinaus war der Ford im Frontbereich beschädigt. Anhand des Kennzeichens wurde die Anschrift der Halterin ermittelt und diese anschließend aufgesucht. Erst nach mehrmaligem Klingeln und Klopfen öffnete die 54-Jährige die Wohnungstür. Die Frau war leicht verletzt. Nachdem die Polizisten ihr Kommen erklärt hatten, teilte die Frau mit, dass sie wisse, wo sich ihr Fahrzeug befinde. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die 54-Jährige auf dem Feldweg, der parallel der Landesstraße 1187 verläuft, in Richtung Leonberg gefahren und hierbei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sie ließ den Wagen am Unfallort zurück und ging vermutlich zu Fuß nachhause. Aufgrund ihrer Verletzung wurde ein Rettungswagen verständigt. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, so dass auch eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Schlussendlich beschlagnahmte die Polizei auch den Führerschein der 54-Jährigen. Am Ford entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Leonberg-Eltingen: Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg rückte am Samstag gegen 21.00 Uhr mit insgesamt 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen in die Kärntner Straße in Eltingen aus, nachdem ein Feuer auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Bewohner der betreffenden Wohnung auf dem Balkon Kohle für eine Wasserpfeife erhitzte und diese für kurze Zeit unbeaufsichtigt ließ. Als zurück auf den Balkon kam, stellte er fest, dass ein Hartschalenkoffer auf noch unbekannte Weise zu kokeln begonnen hatte. Dem Mann gelang es den Brand selbst zu löschen.

Renningen: Bio-Mülltonne in Brand geraten

Eine brennende Bio-Mülltonne sorgte am Sonntagmorgen, kurz nach 06.00 Uhr, für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Renningen im Maisenburgweg in Renningen. Mutmaßlich hatte sich der Inhalt der Tonne selbstentzündet. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig. Der entstandene Sachschaden dürfte gering geblieben sein.

