Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Nauort

Nauort (ots)

Am Samstagabend, dem 01.08.2020, kurz vor Mitternacht, wurde in der Straße "Am Hofacker" ein geparkter Pkw erheblich beschädigt.

Anhand der Spurenlage müsste der Verursacher mit einem schwarzen Pkw Audi den Unfall verursacht und sich anschließend in Richtung der Ringstraße unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.

Das Verursacherfahrzeug müsste im Frontbereich erheblich beschädigt sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen unter der Rufnummer 02624 - 94020 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell