Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fünf zerkratzte Autos in Miehlen

Miehlen (ots)

Am Sonntag, 2. August 2020, zwischen 08:45 und 12:45 Uhr, wurden in der Haargasse in Miehlen fünf geparkte Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Alle Autos waren am Ende der Haargasse zur Bahnhofsstraße hin am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der oder die Täter befanden sich auf dem dortigen Bürgersteig und beschädigten die Fahrzeuge in erheblichem Maße. Wer am Sonntagmorgen verdächtige Personen in der Haargasse, vor allem im hinteren Bereich, wahrgenommen hat, soll sich bitte mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur,

Polizeiinspektion St. Goarshausen



Telefon: 06771-93270

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell