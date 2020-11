Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 42-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand beschäftigt die Polizei; Smart flüchtet vor Polizeikontrolle

Ludwigsburg

Böblingen: 42-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand beschäftigt die Polizei

Das Verhalten eines 42-Jährigen beschäftigte am Samstag Beamte des Polizeireviers Böblingen. Zunächst bedrohte der Mann gegen 13:45 Uhr einen Angehörigen in der Furtwanger Straße um dann wenig später um 16:00 Uhr in der Freiburger Allee auf dem Parkplatz eines Discounters aufzufallen. Dort beleidigte er Passanten mit antisemitischen Äußerungen und zeigte den verbotenen Hitlergruß. Die verständigten Polizisten erteilten dem Mann zunächst einen Platzverweis, aber als er danach schon nach wenigen Schritten drei Mädchen anpöbelte, nahmen die Beamten ihn wegen Fremdgefährdung in Gewahrsam und brachten den 42-Jährigen in eine psychiatrische Einrichtung. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Böblingen: Smart flüchtet vor Polizeikontrolle

Polizeibeamte des Polizeireviers Böblingen entschlossen sich am frühen Sonntagmorgen gegen 4:25 Uhr im Maurener Weg in Böblingen zur Fahrzeugkontrolle eines dort fahrenden Smart. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale der Beamten und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Im Bereich der Tübinger Straße verlor der Fahrzeuglenker in einer Kurve die Kontrolle über den Smart und der Wagen drehte sich um die eigene Achse. Danach setzte der Smart seine Fahrt über einen Fußgängerweg von der Eugen-Bolz-Straße in Richtung der Grünflächen vor der Eduard-Mörike-Schule fort. Noch vor dem Gelände der Schule kam der Wagen dann zum Stehen und der Fahrer flüchtete zu Fuß. Der Smart wurde mit steckendem Zündschlüssel und laufendem Motor zurückgelassen. Die weitere Fahndung führte nicht zum Erfolg. Der Schlüssel konnte später Angehörigen des Fahrzeugshalters übergeben werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Fahrzeuglenker dauern an.

