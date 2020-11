Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Automaten aufgebrochen

HückelhovenHückelhoven (ots)

An einer Tankstelle an der Jülicher Straße brachen unbekannte Personen mehrere Automaten auf und entwendeten daraus Münzgeld. Die Tat wurde in der Nacht zu Samstag (31. Oktober) begangen.

