POL-HS: Pressebericht Nr. 306/20 vom 01.11.2020

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressebericht Nr. 306/20 vom 01.11.2020

Kreis Heinsberg

Delikte/Straftaten:

Heinsberg, Kennzeichendiebstahl In der Nacht zu Samstag, 31.10.20, wurden an einem Pkw auf der Siemensstraße beide Kennzeichen entwendet.

Wassenberg, Diebstahl aus Pkw In der Nacht zu Samstag, 31.10.20, kam es im Stadtgebiet Wassenberg zu mehreren Kfz-Delikten. In Luchtenberg auf der Ratheimer Straße wurden zwei Pkw angegangen. Entwendet wurde ein Laptop sowie Bargeld. Jeweils zu einem versuchten Diebstahl kam es in Birgelen auf der Straße "Auf dem Kamp" sowie in Wassenberg Stadt auf dem Kugelsberger Weg.

Hückelhoven, Diebstahl aus Pkw In der Zeit zwischen Freitag, 30.10.20, 19.00 Uhr und Samstag, 10.30 Uhr, wurde aus einem Pkw, der auf der Aggerstraße parkte, Werkzeug entwendet.

Verkehrsunfälle:

Geilenkirchen-Flahstraß Am Samstag, 31.10.20 um 14.50 Uhr, kam es in Flahstraß zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Eine 58-jährige Pedelec-Fahrerin aus Gerderath verlor auf der Straße Flahstraß die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Beim Sturz brach sie sich einen Arm. Sie wurde von einem Rettungswagen zum Krankenhaus verbracht.

Gemeinde Waldfeucht Am Sonntag, 01.11.20 gegen 02.45 Uhr, kam es auf der L 228, kurz vor der Kreuzung "Villa", zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Hillensberg befuhr die L 228 aus Richtung Selsten kommend in Richtung Saeffelen. In einer langgezogenen Rechtskurve, vor der Kreuzung "Villa", kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, touchierte mit der linken Seite einen Baum, überschlug sich und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der junge Mann wurde von Rettungskräften und der Feuerwehr aus dem Pkw geborgen. Er erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Oberköpers und musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Lebensgefahr besteht aktuell nicht. Die L 228 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 04.15 Uhr gesperrt werden.

