Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Motoradfahrer nach Alleinunfall lebensgefährlich verletzt

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am heutigen Sonntag befuhr ein 60jähriger Niederkrüchtener mit seinem Kraftrad in Nettetal die K 3 aus Richtung Wachtendonk in Richtung Hinsbeck. In Höhe des KM 3,0 kam er ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet gegen eine Leitplanke. Durch den Kontakt mit der Leitplanke zog er sich erhebliche Verletzungen an seinem rechten Bein zu. Anschließend stürzte der Motorradfahrer hinter die Leitplanke und rutschte eine Böschung hinab. Nach medizinischer Versorgung vor Ort wurde er mittels Rettungshubschrauber der Unfallklinik in Duisburg zugeführt, es besteht Lebensgefahr. Sein Begleiter (ebenfalls ein Motorradfahrer) berichtete im Rahmen der Ermittlungen, dass seinem Freund während der Fahrt ein Insekt in den Helm geflogen sein soll. Von diesem sei der Verunfallte gestochen worden.

