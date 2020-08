Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer schwer verletzt

Willich-Schiefbahn (ots)

Am heutigen 07.08.2020 um 16:20 Uhr befuhr ein 59jähriger Anrather mit seinem Pkw die Zehnthofstraße in Schiefbahn in Fahrtrichtung Hochstraße und wollte an der dortigen Einmündung nach rechts auf die Hochstraße in Fahrtrichtung Niederheide abbiegen. Im Abbiegevorgang kam es auf der Hochstraße zum Zusammenstoß mit einem 69jährigen Schiefbahner Radfahrer. Dieser querte zum Unfallzeitpunkt mit seinem Fahrrad die Hochstraße von der Hausnr. 81 kommend in Fahrtrichtung Zehnthofstraße. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit dem RTW dem Bethesda-Krankenhaus in Mönchengladbach zur stationären Behandlung zugeführt.

