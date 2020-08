Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Autofahrer missachtet Rotlicht: Radfahrer leicht verletzt

Viersen: (ots)

Leicht verletzt wurde ein 31-jähriger Radfahrer aus bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 12:10 Uhr an der Kreuzung Freiheits-/Rahserstraße. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei fuhr ein 50-jähriger Deutscher aus Borkum mit seinem Pkw auf der Freiheitsstraße. Der Autofahrer gab an, dass er auf dort spielende Kinder geachtet und dabei vermutlich übersehen habe, dass die Ampel auf Rot umgesprungen war. Aus der Rahserstraße fuhr der Radfahrer in die Kreuzung ein. Ohne dass es zu einer Kollision mit dem Pkw kam, stürzte der Radfahrer beim Abbremsen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an./ah (677)

