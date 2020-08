Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Nach Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten: Autofahrer flüchtet- Polizei bittet um Hinweise

Willich: (ots)

Zu einer Unfallflucht, die eine Leichtverletzte forderte, wurde die Polizei am Donnerstag gegen 12:00 Uhr auf der Kempener Straße gerufen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei fuhr der Fahrer eines dunklen BMW in der 70 km/h-Zone in Richtung Willich. Dabei fuhr er auf das Heck eines vorausfahrenden Autos auf, das ein 55-jähriger Kempener steuerte. Nach der Kollision scherte der dunkle BMW nach rechts aus und fuhr auf dem Grünstreifen rechts an dem Pkw vorbei. Als er von dort aus wieder auf die Fahrspur einscherte, kollidierte er mit einem vorausfahrenden Pkw, den eine 51-jährige Willicherin steuerte. Das Fahrzeug der Willicherin drehte sich durch diese Kollision um 180 Grad und kam entgegen der Fahrtrichtung im Grünstreifen zum Stehen.. Der BMW-Fahrer fuhr weiter, indem er erneut den Grünstreifen nutze, um in Richtung Willich davon zu fahren. Bei dem Fahrer des BMW soll es sich um einen Mann gehandelt haben, eine weitere Beschreibung liegt noch nicht vor. Die Willicherin wurde leicht verletzt, konnte aber da Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Ermittlungen zum Unfallfahrer dauern an. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden./ah (674)

