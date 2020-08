Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Nach Rotlichtfahrt: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Tönisvorst: (ots)

Zwei Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag um 14:15 Uhr im Kreuzungsbereich Düsseldorfer Straße/Südring. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei standen ein 50-jähriger Autofahrer aus Tönisvorst und ein 36-jähriger Autofahrer aus Mönchengladbach als Linksabbieger auf der Düsseldorfer Straße an der roten Ampel. Sie wollten aus Richtung Tönisvorst kommend nach links in den Südring abbiegen. An der Unfallstelle gilt eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Als sie bei Grün in den Kreuzungsbereich einbogen, kam es zur Kollision mit dem kreuzenden Pkw, den ein 75-jähriger Deutscher aus Tönisvorst steuerte. Es besteht der Verdacht, dass der Senior mit hoher Geschwindigkeit bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr. Das Fahrzeug des mutmaßlichen Unfallverursachers kollidierte mit dem Pkw des Tönisvorsters. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der gegen den Pkw des Mönchengladbachers, der als einziger fahrbereit blieb. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die der Polizei bislang nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02162/377-0 zu melden./ah (672)

