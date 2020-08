Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Transporterfahrer missachtet Vorfahrt einer Pedelecfahrerin: leicht verletzt

Schwalmtal-Waldniel: (ots)

Leicht verletzt wurde eine 72-jährige Pedelecfahrerin aus Mönchengladbach beim Zusammenstoß mit einem Transporter. Die Seniorin war am Mittwoch gegen 15:15 Uhr auf der Straße Hehler (L 371) aus Richtung Winkeln Richtung Berg auf dem linksseitigen Fahrradstreifen unterwegs. Der Radweg ist an dieser Stelle für beide Richtungen freigegeben. An der Einmündung mit der untergeordneten Straße Hehler, kam ihr der Transporter entgegen. Die Radlerin folgte der abknickenden Vorfahrtsstraße. Aus der Einmündung kommend kreuzte der Transporter, den ein 28-jähriger Tunesier aus Mönchengladbach steuerte, ihren Weg. Es kam zur Kollision. Einmal mehr mahnt die Polizei: Beim Ein- und Abbiegen kommt es leider sehr häufig zu Unfällen, weil die Regeln nicht beachtet werden. Auch in diesem Fall gilt: Vergewissern Sie sich als Kraftfahrer zu allen Seiten beim Abbiegen, ob ihr Weg frei ist. Auch aus der "anderen" Richtung können Radfahrer oder Fußgänger ihren Weg kreuzen!/ah(668)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell