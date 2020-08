Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kind bei Badeunfall lebensgefährlich verletzt

Niederkrüchten-Venekotensee (ots)

Bei einem Badeunfall im Venekotensee am heutigen 08.08.2020 um 16:35 Uhr geriet ein 7jähriger Wegberger aus bisher ungeklärter Ursache unter Wasser. Aufmerksame Ersthelfer zogen ihn aus dem Wasser und begannen mit der Reanimation. Er wurde unter Reanimationenbedingungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, es besteht Lebensgefahr. Sollte eine Besserung des Gesundheitszustandes eintreten, ist dies nach Auskunft des Notarztes in erster Linie dem mutigen und konsequenten Einschreiten der Ersthelfer zu verdanken. Die Familie des Jungen wird durch Notfallseelsorger betreut. In gesamten Bereich des Venekotensee besteht striktes Badeverbot. In diesen Zusammenhang weist die Polizei noch einmal auf die Parkverbote im Bereich der Wasserflächen, der Zuwegungen und der Rettungswege hin. Auch am heutigen Tag gab es erheblich Behinderung durch falsch abgestellte Fahrzeuge und Schaulustige.

