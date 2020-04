Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Wohnungseinbrecher festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (21.04.2020) einen 39 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in eine Wohnung an der Hauptstätter Straße eingebrochen zu sein. Eine 22-jährige Zeugin beobachtete gegen 21.30 Uhr, wie der Täter im Hinterhof ein gekipptes Fenster öffnete und so in eine Erdgeschosswohnung gelangte. Als er kurze Zeit später die Wohnung über ein anderes Fenster wieder verließ, nahmen ihn die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten fest. Der Tatverdächtige trug mehrere Schmuckstücke bei sich, die er offenbar aus der Wohnung gestohlen hatte. Der 39-jährige ungarische Tatverdächtige wird im Laufe des Mittwochs (22.04.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell