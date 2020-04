Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ladendieb flüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang noch unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag (21.04.2020) in einem Bekleidungsgeschäft am Mailänder Platz mehrere Kleidungsstücke gestohlen. Der Unbekannte betrat gegen 16.45 Uhr das Geschäft, verstaute zunächst mehrere Kleidungsstücke im Wert von rund 200 Euro in eine Einkaufstasche und verließ im Anschluss den Laden ohne die Waren zu bezahlen. Ein 23 Jahre alter Mitarbeiter hatte den Täter beobachtet und sprach ihn nach Verlassen des Geschäfts an, woraufhin der Mann zur Stadtbahnhaltestelle Stadtbibliothek flüchtete. Noch bevor der Unbekannte in eine Stadtbahn, mutmaßlich in die Linie U15 in Richtung Stammheim, einstieg und davonfuhr, gelang es dem Zeugen, den Täter einzuholen und ihm die Einkaufstasche abzunehmen. Der Unbekannte war dunkelhäutig, etwa 25 Jahre alt, zirka 165 Zentimeter groß und von stämmiger Figur. Er hatte eine auffallend flache Nase und kurzrasierte Haare. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Bomberjacke, eine dunkle Jeans und weiße Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

