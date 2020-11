Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Drei beschädigte Pkw bei Verkehrsunfall; Waldenbuch: 4.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Drei beschädigte Pkw bei Verkehrsunfall

Etwa 11.000 Euro Sachschaden und drei beschädigte Mercedes ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonntag gegen 15:45 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Sindelfingen. Ein 41-jähriger Mercedes-Lenker parkte aus einer Parklücke aus und übersah dabei vermutlich eine 29-jährige Mercedes-Lenkerin. Diese war gerade dabei an einem 49-Jährigen vorbeizufahren, der mit seinem Wagen auf die freiwerdende Parklücke wartete. Bei der Kollision der beiden Mercedes wurde der Wagen der 29-Jährigen in Fahrtrichtung nach links abgewiesen und prallte gegen einen dort abgestellten Mercedes. Die Friedrich-Ebert-Straße musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt werden.

Waldenbuch: 4.000 Euro Sachschaden

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Lack eines im Forchenweg in Waldenbuch abgestellten Ford und verursachte so einen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die Tat muss zwischen Freitag 18:30 Uhr und Samstag 15:05 Uhr passiert sein. Das Polizeirevier Böblingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07031 13 2500 entgegen.

