Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201002.8 Burg: Fahrradkontrollen in Burg - top Fahrräder, mehr Autos!

Burg (ots)

In den vergangenen Tagen haben Beamte der Polizeistation in Burg an den örtlichen Schulen vermehrt Fahrradkontrollen durchgeführt. Insgesamt zeigten sich die Einsatzkräfte zufrieden mit dem Ergebnis, der Zustand der Bikes war überwiegend gut.

Kontrolliert haben die Einsatzkräfte etwa 45 Fahrräder - diese waren zumeist in einem technisch guten Zustand. Besonders erfreulich war, dass die Mehrheit der Radfahrer einen Fahrradhelm trug. Da der Helm aber nur schützt, wenn er gut sitzt, haben die Ordnungshüter auch Passform und Sitz überprüft. Dabei war einige Aufklärungsarbeit zu leisten, doch die meisten Probleme ließen sich noch vor Ort durch Korrektur der Verschnallung beheben.

Letztlich mussten die Beamten lediglich einem jungen Verkehrsteilnehmer die weitere Benutzung seines Drahtesels sofort untersagen. An diesem funktionierte weder die Beleuchtung noch die Bremsanlage, der Gesamtzustand des Rades war schlecht.

In Bezug auf die festgestellten Mängel an den Bikes händigten die Polizisten den Kids Kontrollberichte zur erneuten Vorführung der Bikes aus - dies geschah teils schon nach einigen Stunden.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die den Schulweg zu Fuß oder mit dem Zweirad bestreiten, nimmt bei den Jüngeren offensichtlich weiter ab. Dies ist sehr zu bedauern, denn damit einhergehend steigt das tägliche "Chaos" an der Schule durch Eltern, die die Kinder mit dem Auto zur Schule chauffieren. Bei den Kontrollen wiesen die Einsatzkräfte daher etliche Eltern auf ihr Fehlverhalten und den Umstand, dass sie mit einem Verwarngeld rechnen müssen, hin.

