POL-IZ: 201002.3 Itzehoe: Verlässliche Öffnungszeiten ab Oktober

Itzehoe (ots)

Mit Beginn des Monats Oktober bieten drei der vier Polizeistationen im Bereich des Itzehoer Polizeireviers verlässliche Öffnungszeiten für die Bürgerinnen und Bürger an.

Der Service soll insbesondere den in der jeweiligen Gemeinde lebenden Menschen die Möglichkeit verschaffen, in einem festen Zeitfenster einen Ansprechpartner der Polizei auf der Dienststelle anzutreffen. Denn nicht selten haben Bürgerinnen und Bürger in der Vergangenheit den Weg zur Polizei auf sich genommen und vor verschlossener Tür gestanden, weil die Beamten in Einsätzen gebunden waren oder die Dienststelle aus anderen Gründen nicht besetzt war.

Ab sofort gelten für die folgenden Polizeistationen die angegebenen festen Öffnungszeiten:

- Polizeistation Kellinghusen: täglich montags bis freitags von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr - Polizeistation Schenefeld: dienstags von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr und donnerstags von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr - Polizeistation Hohenlockstedt: dienstags von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr und donnerstags von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Darüber hinaus sind Besucher natürlich jeder Zeit willkommen. Sie sollten vorab aber telefonisch klären, ob die gewünschte Wache auch besetzt ist - das erspart unnütze Wege.

In dringenden Fällen sollten Sie weiterhin die 110 wählen!

