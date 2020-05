Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Diebstahl von Gastromöbeln

Trier (ots)

In der Nacht von Donnerstag, dem 21. Mai, auf Freitag, dem 22. Mai, entwendete ein bislang Unbekannter im Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 15:00 Uhr mehrere Sitzgelegenheiten eines Restaurants in der Karl-Marx-Straße in Trier.

Der Unbekannte durchtrennte erst die Stahlkette des vor der Gastronomie angeschlossenen Mobiliars. Anschließend entwendete er insgesamt fünf Korbstühle der Marke "may" und entkam unerkannt mit seiner Beute.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder verdächtige Geräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-3200 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell