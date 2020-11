Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Bönnigheim; Unfallflucht in Ditzingen; Vorfall zwischen Großbottwar und Höpfigheim; Versuchter Diebstahl in Hemmingen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Bönnigheim: Außenspiegel abgerissen

Nach einer Sachbeschädigung, die in der Hauptstraße in Bönnigheim verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen Samstag 23:30 Uhr und Sonntag 09:30 Uhr machte sich ein noch unbekannter Täter an einem Renault zu schaffen, der vor einer Bar abgestellt war. Der Unbekannte riss an dem Wagen beide Außenspiegel ab und richtete hierbei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

Ditzingen: Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Rangieren stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Sonntag 18:00 Uhr und Montag 06:30 Uhr gegen einen in der Georgstraße in Ditzingen geparkten Mini Cooper. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der Verursacher machte sich anschließend aus dem Staub und kümmerte sich nicht um das Unfallgeschehen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter der Tel. 07156 4352-0 entgegen.

Steinheim an der Murr: Polizeihundeführerstaffel sucht unbekannten Mann und Zeugen

Am Sonntag gegen 09:30 Uhr war ein 67-jähriger Radfahrer von Großbottwar kommend in Richtung Höpfigheim auf einem Feldweg, der parallel zur Landestraße 1100 verläuft, unterwegs. Dort kamen mutmaßlich vier Hunde auf ihn zu. Einer von den Hunden soll ihn anschließend ins Knie gebissen und ihn hierbei leicht verletzt haben. Insgesamt waren vermutlich sechs Hunde vor Ort. Vier der Hunde sollen frei herumgelaufen sein. Sie waren in Begleitung eines noch unbekannten schlanken Mannes, der etwa 40 bis 45 Jahre alt ist und einen grauweißen Vollbart hat. Zudem trugen einige Hunde grüne Leibchen und hatten überwiegend braunes Fell. Nach dem Vorfall kam es zu einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Männern. Da einige Hunde mutmaßlich immer noch frei herumliefen, setzte der 67-jährige Radfahrer seine Fahrt zügig fort. Ein Austausch von Personendaten fand nicht statt. Der Unbekannte lief anschließend ebenfalls mit den Hunden weiter in Richtung Höpfigheim. Er und eventuell Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich bei der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5801, zu melden.

Hemmingen: Versuchter Diebstahl

Bislang unbekannte Täter trieben am Sonntag in der Straße "Haldenhof" in Hemmingen ihr Unwesen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich gegen 16:45 Uhr eine fünfköpfige Personengruppe bei einem Hofladen aufgehalten. Während vier von ihnen in den Hofladen gingen, stand einer an der Straße offenbar Schmiere. Zwei Kunden, die den Hofladen zuvor verlassen hatten, wurden auf dieses merkwürdige Verhalten aufmerksam und alarmierten im weiteren Verlauf die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich die Gruppe bereits davongemacht. Allerdings konnte bei einer Nachschau festgestellt werden, dass eine festmontierte Kasse frische Hebelspuren aufwies. Die Kasse konnte jedoch nicht geöffnet und somit mutmaßlich auch kein Bargeld entwendet werden. Inwiefern die Gruppe im Zusammenhang mit dem versuchten Diebstahl steht, ist derzeit nicht bekannt. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Unbekannten sind etwa 15 bis 18 Jahre alt und vermutlich alle männlich. Einer trug eine rote Winterjacke, einer eine weiße Jacke, einer oder zwei trugen Camouflage Hosen, dunkle Hoodies und Kapuze bis ins Gesicht sowie Atemschutzmasken. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, bittet um weitere Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell