FW-MH: Zimmerbrand in einer Pizzeria

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 19.30 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in einer Pizzeria auf der Prinzeß-Luise-Straße gerufen. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle konnte eine deutliche Rauchentwicklung in den betreffenden Räumlichkeiten festgestellt werden. Durch das schnelle Eingreifen der Mitarbeiter, hatten diese jedoch das Feuer bereits in der Entstehungsphase löschen können. Durch die Feuerwehr wurde ein Trupp unter Atemschutz mit Kleinlöschgerät, sowie ein Hochleistungslüfter zur Entrauchung der Räume eingesetzt. Zwei Personen wurden wegen des Verdachts auf einer Rauchgasintoxikation durch den Notarzt untersucht. Der Verdacht bestätigte sich glücklicherweise nicht, wodurch eine weitere medizinische Versorgung nicht erforderlich war. Während des zirka einstündigen Einsatzes musste die Prinzeß-Luise-Straße beidseitig gesperrt werden.(TRu)

