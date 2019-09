Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfallflucht +++ Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Nordenham. Am Samstag, 21.09.2019, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 10:20 Uhr, wurde in Nordenham, Parkstreifen vor der Herbertstraße 14, der orangefarbene, geparkte Ford-C-Max durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es wurden Kratzer hinten links verursacht. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham, Tel. 04731-99810, in Verbindung zu setzen. (127647)

Stadland. Am Samstag, 21.09.2019, um 14:36 Uhr, befuhr der 69-jährige Fahrer eines Audi Q3, die B 437 aus Richtung Schweiburg kommend in Richtung Rodenkirchen. Kurz vor der Kreuzung in Schwei kam er aus bislang unbekannte Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen überfuhr er die Berme und den dortigen Radweg und stieß schließlich mit seinem Fahrzeug in den Straßengraben. Das Fahrzeug blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Die 74-jährige Beifahrerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Fahrzeugführer war aufgrund der Position des Fahrzeuges und seines Gesundheitszustandes nicht in der Lage, sich selbst zu befreien, so dass die Bergung durch die Rettungsdienste übernommen werden musste. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert. Der verunfallte Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Bei dem anschließenden Abtransport kam es zu einer Beschädigung der Lichtzeichenanlage, so dass die Straßenmeisterei Nordenham hinzugezogen werden musste.

