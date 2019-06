PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 21.06.2019

Hofheim (ots)

1. Einbrecher in Vereinsheim durch Anwohner überrascht,

Hattersheim, Karl-Eck-Weg Freitag, 21.06.2019, 00:50 Uhr (Gr) Drei männliche Täter machten sich Freitagnacht, gegen 00:50 Uhr, mittels Hebelwerkzeug an der rückwärtigen Tür eines Vereinsheims in Hattersheim, Karl-Eck-Weg, zu schaffen. Darauf wird jedoch ein Anwohner aufmerksam, welcher per Notruf unmittelbar die Polizei verständigte. Das hatten die Täter vermutlich mitbekommen und sind darauf schnell in Richtung der Parkplätzte geflüchtet. Der durch die Täter verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der (06192) 2079-0 entgegen.

2. Versuchter Einbruch in Freibad-Kiosk,

Hattersheim, Ladislaus-Winterstein-Ring Donnerstag, 20.06.2019, 01:00 Uhr (Gr) Am Donnerstag, vermutlich gegen 01:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf das Gelände des Freibades in Hattersheim und versuchten in den dortigen Kiosk einzubrechen. Den Tätern gelang es jedoch nicht, nachdem sie zunächst versuchten die Kiosk-Rollläden zu öffnen, in das Innere zu gelangen. Die Täter flüchteten somit ohne Beute, verursachten jedoch an den Rollläden einen Schaden von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

3. Rabiater Ladendieb in Lebensmittelmarkt

Eschborn, Dudolf-Diesel-Straße Mittwoch, 19.06.2019, 12:09 Uhr (Gr) Ein 34-jähriger Ladendieb wurde am Mittwoch, den 19.06.2019, um 12:09 Uhr in einem Lebensmittelmarkt dabei beobachtet, wie er im Verkaufsbereich Waren in seinen mitgeführten Rucksack steckt. An der Kasse zahlt er dann einige Artikel, jedoch nicht die eingesteckten Waren im Rucksack. Als der Täter durch Mitarbeiter des Marktes angesprochen wurde, versucht dieser sofort zu flüchten. Der Täter konnte durch zwei Mitarbeiter, auch wenn der Dieb sich kurzfristig befreien konnte, bis zum Eintreffen der verständigten Polizei auf- und festgehalten gehalten werden. Dabei kam es zu einem kurzen Gerangel, wodurch ein 35-jähriger Mitarbeiter leicht verletzt wurde. Der Täter wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle sistiert. Eine Anzeige wegen räuberischem Diebstahl und Körperverletzung wurde aufgenommen.

4. Pkw-Einbrecher überrascht und schnell ermittelt,

Eschborn, Hortensienweg Donnerstag, 20.06.2019, 00:10 Uhr (Gr) Am Donnerstag, den 20.06.2019, 00:10 Uhr, wurde von einem 19-Jährigen ein geparkter Pkw VW Tiguan in Eschborn, Hortensienweg, geöffnet und durchwühlt. Der Pkw stand in einer Einfahrt, in dichter Nähe zu einem Wohnhaus und war vermutlich nicht abgeschlossen, als der Geschädigte die Haustür öffnete und den Täter an seinem Fahrzeug erblickte. Der Geschädigte versuchte den überraschten Täter festzuhalten, wurde jedoch zu Boden geschubst und durch einen Handballenstoß leicht im Gesicht verletzt. Der Täter konnte ohne Diebesgut zunächst flüchten. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte er schnell ermittelt werden.

5. Pkw aufgebrochen und Tasche entwendet,

Hattersheim, Staufenstraße Mittwoch, 19.06.2019, 14:00 - 15.20 Uhr (Gr) Am Mittwoch, den 19.06.2019, zwischen 14:00-15:20 Uhr, brachen unbekannte Täter in Hattersheim die Seitenscheibe eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw Nissan Micra auf und entwendeten die im hinteren Fußraum abgelegte Tasche der 57-jährigen Geschädigten. Die Diebe entwendeten mit der Tasche der Geschädigten diverse Ausweispapiere, eine geringere Menge Bargeld sowie deren Handy. Der per Hebelwerkzeug verursachte Schaden am Pkw beträgt ca. 150 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 mit der Polizei in Hofheim in Verbindung zu setzen.

6. Zwei Unfallfluchten mit Sachschaden,

Kelkheim, Lorsbacher Straße und Flörsheim, Wickerer Straße Dienstag, 18.06.2019, 14:55-15:10 Uhr und 07:45-17:30 Uhr (Gr) Am vergangenen Dienstag, den 18.06.2019, wurden in Kelkheim, Lorsbacher Straße (14:55-15:10 Uhr) sowie in Flörsheim, Wickerer Straße (07:45-17:30 Uhr) durch unbekannte Verursacher ein Pkw Skoda Kombi sowie ein Pkw Chevrolet Cruze beschädigt. In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am Pkw Skoda beträgt ca. 1500 Euro, der am Chevrolet ca. 2000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06195) 67 49 - 0 mit der Polizei in Kelkheim, oder, unter der Rufnummer (06145) 54 76 - 0, mit der Polizei in Flörsheim in Verbindung zu setzen.

7. Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden - Trunkenheitsfahrt Sulzbach, Hautstraße Donnerstag, 20.06.2019, 23:41 Uhr (Gr) Die beiden Unfallbeteiligten befuhren hintereinander die Hauptstraße in Sulzbach aus Richtung Bad Soden in Richtung L3014. In Höhe der Ampel an der Kreuzung zur L3014 bremste der 63-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes ab und wartete aufgrund des Rotlichts vor der Ampel, als die 42-jährige Verursacherin mit ihrem Pkw VW Lupo auffuhr. Durch den Aufprall wurde eine 9-jährige Mitfahrerin im Fahrzeug der Verursacherin leicht verletzt und vorsorglich, zur weiteren Untersuchung, durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 42-jährige Verursacherin stand bei dem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und hatte einen vor Ort festgestellten Alkoholwert von 2,99 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet sowie der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell