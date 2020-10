Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Donnerstag, 15. Oktober 2020, 01.43 Uhr befuhr ein 32-jähriger aus Goldenstedt mit einem Sprinter die Wildeshauser Straße in Visbek, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der 32-Jährige konnte lediglich eine internationale Übersetzung eines albanischen Führerscheines vorweise. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta Verkehrsunfall Am Mittwoch, 14. Oktober 2020, 15.30 Uhr befuhren eine 46-jährige aus Goldenstedt mit ihrem Pkw, und ein 22-jähriger aus Vechta mit seinem Kleinkraftrad den Parkplatz des Combi-Marktes an der Münsterstraße in Vechta. Als die 46-Jährige nach links in eine Parklücke fahren wollte verlor der Nachfolgende 26- Jährige die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und fuhr in die linke Seite des Pkw. Da der 22-Jährige unter Drogeneinfluss stand wurde sowohl ein Drogenvortest als auch eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrzeugschlüssel des Kleinkraftades wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro.

Bakum Verkehrsunfall Am Mittwoch, 14. Oktober 2020, 17.12 Uhr befuhr eine 20-jähriger aus mit einem Pkw die Sütholter Straße in Bakum. Als sie beabsichtigt nach links auf die Darener Straße in Richtung Ortsmitte abzubiegen übersah sie den Pkw eines 64-jährigen aus Bakum, der die Darener Straße aus Richtung Ortsmitte in Richtung Vechta befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wodurch ein Sachschaden in Höhe von 5000,00 Euro entstand.

Lohne Verkehrsunfall mit Radfahrer / Zeugenaufruf nach Unfallflucht Am Mittwoch, 14. Oktober um 17.20 Uhr fuhr ein 39-jähriger aus Steinfeld mit seinem Pkw in Lohne von einem Firmengelände auf die Brägeler Straße. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden bislang unbekannter Fahrradfahrer. Der Radfahrer befuhr den Fahrradweg auf der linken Straßenseite. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der Radfahrer leicht verletzte. Der Radfahrer äußerte lediglich seinen Unmut und entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne in Verbindung zu setzen, Tel.: 04442-80846-0. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1200,00 Euro.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Mittwoch, den 14.10.20, um 18.55 Uhr befuhr ein 25-Jähriger aus Damme die Straße Steinfelder Damm in Richtung Steinfeld mit einem Pkw und wurde anschließend an der Bahnhofstraße kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und untersagten ihm die Weiterfahrt. Die Pkw-Schlüssel wurden sichergestellt und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

