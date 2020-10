Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Saterland- Diebstahl aus Fahrradschuppen Zwischen Montag, den 12.Oktober 2020, gegen 18.00 Uhr und Mittwoch, den 14.Oktober 2020, umm 08.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Schuppen in der Straße "Dät Haartje" ein und entwendeten dort ein Pedelec der Marke Kettler,Quadriga. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Saterland (Tel.:04498-923770) in Verbindung zu setzen.

Bösel - Sachbeschädigung an Bahnübergang Zwischen Dienstag, den 13.Oktober 2020, um 23.00 Uhr und Mittwoch, den 14.Oktober 2020, um 00.00 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter die Andreaskreuze des Bahnübergangs in der Bahnstraße gewaltsam verbogen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bösel (Tel.:04494-922620) in Verbindung zu setzen.

Saterland- Sachbeschädigung an PKW Am Mittwoch, den 14.Oktober 2020, zwischen 14.00 Uhr und 22.00 Uhr wurde in der Ostermoorstraße durch bislang unbekannte Täter die Motorhaube eines geparkten PKW, Nissan zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Saterland (Tel.:04498-923770) in Verbindung zu setzen.

