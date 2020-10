Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Fahren ohne Führerschein Am Mittwoch, den 14.Oktober 2020, gegen 16.25 Uhr befuhr ein 60-jähriger Cloppenburger mit seinem Kleinkraftrad die Efeustraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines Führerscheins war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Garrel- Fahren ohne Führerschein Am Mittwoch, den 14.Oktober 2020, gegen 11.16 Uhr befuhr ein 40-jähriger aus Garrel mit seinem PKW, Opel die Bahnhofstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines Führerscheins war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg- Fahren unter Drogeneinfluss Am Mittwoch, den 14.Oktober 2020, gegen 16.31 Uhr befuhr ein 35-jähriger aus Cloppenburg mit seinem PKW, Audi die Weserstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Bakum- Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht Am Mittwoch, den 14.Oktober 2020, gegen 07.30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW, Kombi die Essener Straße aus Lüsche kommend. In Höhe der Einmündung zum Lager Weg überholte er einen vorausfahrenden LKW, musste den Überholvorgang jedoch wegen Gegenverkehrs abbrechen und scherte wieder nach rechts. Hierbei prallte er mit dem Heck seines PKW gegen die vordere linke Seite des LKW. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Am LKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bakum (Tel.:04446-95970) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht Am Dienstag, den 13.Oktober 2020, zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz an der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Aussteigen mit der Fahrzeugtür gegen einen dort geparkten PKW, Daimler und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Daimler entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel.: 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Garrel- Verkehrsunfallflucht Am Mittwoch, den 14.Oktober 2020, zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz am Drei-Brücken-Weg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein,-Ausparken gegen einen dort geparkten PKW, Audi und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Garrel (Tel.: 04474-939420) in Verbindung zu setzen.

Emstek- Betriebsunfall Am Mittwoch, den 14.Oktober 2020, gegen 10.32 Uhr kam es bei Erdarbeiten in der Stra0e "Zum Gogericht" zu einem Arbeitsunfall. Ein Mitarbeiter wurde durch eine Baggerschaufel gegen die Wand gedrückt und verletzte sich hierbei leicht. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus verbracht.

