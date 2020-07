POL-MR: Zwei Schwerverletzte - Vollsperrung- Hubschrauber im Einsatz;Leitpfosten herausgerissen;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Zwei Schwerverletzte - Vollsperrung- Hubschrauber im Einsatz

Rauschenberg-Bracht/L 3077: Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Traktor samt Anhänger erlitten am Samstagnachmittag, 11. Juli, zwei Personen schwerste Verletzungen. Der Traktorfahrer kam ohne sichtbare Blessuren davon. Zu dem Unfall kam es gegen 13.20 Uhr kurz hinter dem Ortsausgang von Bracht. Der 68-jährige Traktorfahrer und der gleichaltrige Motorradfahrer (auf dem Rücksitz saß eine 64 Jahre alte Frau) waren in Richtung Rosenthal unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte der Biker zu einem Überholmanöver an, als der Traktor nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Dabei kam es zur Kollision. Zur Klärung des Unfallgeschehens ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Gutachters und die Sicherstellung des Motorrades an. Der Biker wurde mit einem Rettungshubschrauber und die Mitfahrerin mit einem Rettungswagen in die Uni-Klinik transportiert. Die Unfallstelle war für Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie für die erforderlichen Ermittlungen bis 16 Uhr voll gesperrt. Zeugen, die sich bisher nicht gemeldet haben, setzen sich bitte mit der Polizeistation in Stadtallendorf, Tel. 06428 - 93050, in Verbindung.

Leitpfosten herausgerissen - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Kirchhain/ L 3088 + K 33: Um die zwölf Leitpfosten rissen Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag, 10/11.Juli, aus der Verankerung. Kurz nach Mitternacht berichtete eine Zeugin der Polizei von dem Geschehen. Teilweise warfen die Randalierer die Gegenstände auf die Fahrbahn und zumindest ein Pkw fuhr darüber. Derzeit ist nicht bekannt, ob dabei ein Schaden entstand. Nach den Vorfällen auf der L 3088 zwischen Bauerbach und Großseelheim und der K 33 zwischen Niederwald und Großseelheim hat die Polizei Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die nähere Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

