Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Marburg und Polizei Marburg-Biedenkopf;Tatverdächtiger nach Sexualdelikten in Untersuchungshaft;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Marburg und Polizei Marburg-Biedenkopf

Tatverdächtiger nach Sexualdelikten in Untersuchungshaft

Marburg: Die Staatsanwaltschaft Marburg beschuldigt einen 18 Jahre jungen Mann, in der Nacht zum Sonntag, 28. Juni, zwei Sexualdelikte im Marburger Stadtgebiet begangen zu haben. Die Kriminalpolizei Marburg nahm den Mann am Montag, 29. Juni, fest. Es handelt sich um einen wegen anderer Delikte polizeibekannten Deutschen. Die zuständige Richterin des Amtsgerichts Marburg erließ am Dienstag einen Haftbefehl.

Nach bisherigen Ermittlungen hat der Täter in der Nacht zum Sonntag, 28. Juni, gegen 03.30 Uhr, zunächst in der Marbach eine junge - ihm bis dahin unbekannte - Frau angesprochen und im weiteren Verlauf unter Anwendung körperlicher Gewalt sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Zu gravierenderen Tathandlungen kam es bei diesem Übergriff wegen des Hinzukommens eines Passanten nicht. Nach Scheitern dieser Tat vergewaltigte derselbe Täter gegen 05.00 Uhr an der Lahn nahe der Konrad-Adenauer-Brücke eine weitere - ihm ebenfalls bis dahin völlig unbekannte - junge Frau.

Aufgrund der annähernd gleichen Personenbeschreibungen führte die Spur zu dem 18-Jährigen. Nach dem Erlass des von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehl befindet sich der Beschuldigte wegen Wiederholungsgefahr in einer Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Auskünfte zu dem Verfahren erfolgen ausschließlich durch die Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421/290-0.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher

Martin Ahlich, Pressesprecher der Polizei

