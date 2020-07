POL-MR: Hund beißt zu - Junge muss ins Krankenhaus;Einbrecher macht Lärm;Eingestiegen und nichts gefunden;Mit Marihuana-Pflanze unterwegs;Rauschgift und zwei Messer sichergestellt;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Hund beißt zu - Junge muss ins Krankenhaus

Marburg-Wehrda: Durch einen Hundebiss erlitt ein 11-Jähriger am Samstag, 11. Juli, in der Ernst-Lemmer-Straße Verletzungen im Gesicht. Der Junge musste zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik gebracht werden. Von dem Hundehalter und dem Vierbeiner fehlt jede Spur. Der Vorfall ereignete sich zwischen 15 und 16 Uhr in einem angrenzenden Waldgebiet. Nach Angaben einer Zeugin sprang der etwa 60 Zentimeter große Hund mit schwarzem Fell urplötzlich aus einem Gebüsch und attackierte den Jungen. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Vorfall wahrgenommen? Wer kann Angaben zu dem Hund und/oder dem Hundehalter machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Einbrecher macht Lärm

Marburg: Erheblichen Lärm verursachte ein Unbekannter bei Hebelversuchen an einer Wohnungstür am Samstagvormittag, 11. Juli, in der Weidenhäuser Straße. Der Einbrecher ging gegen 10 Uhr nicht weiter vor und machte sich auf und davon. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Eingestiegen und nichts gefunden

Gladenbach: Gewaltsam verschaffte sich ein Unbekannter zwischen Sonntag, 12. Juli, 11.30 Uhr, und Montag, 13. Juli, 2.15 Uhr, Zugang in eine Wohnung "Am Klingelsberg". Der Einbrecher durchsuchte das Innere, zog aber ohne geeignete Beute wieder ab. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Mit Marihuana-Pflanze mitten auf der Straße

Stadtallendorf: Gleich zweimal mussten die Ordnungshüter in der Nacht auf Samstag, 11. Juli, in der Kernstadt hinschauen, dann entschlossen sie sich zu einer Kontrolle. Der 23-Jährige ging gegen 4 Uhr seelenruhig mit einer größeren Marihuana-Pflanze "über die Gasse" und weckte so das Interesse einer vorbeifahrenden Streife. Das Gewächs wechselte sofort den Besitzer. Zudem erwartet den Mann ein Ermittlungsverfahren.

Rauschgift und zwei Messer sichergestellt

Steffenberg: Einige Gramm Amphetamin und Marihuana sowie zwei Messer stellte die Polizei in der Nacht auf Sonntag, 12. Juli, während einer Verkehrskontrolle in der Scheld-Lahn-Straße sicher. Zudem stellten zwei mitgeführte Messer den Besitzer. Gegen den 30-jährigen Beifahrer wird nun wegen Zuwiderhandlungen nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz ermittelt.

Blutentnahme nach Kontrolle

Rauschenberg: Bei der Verkehrskontrolle einer Autofahrerin am späten Samstagabend, 11. Juli, ergaben sich in der Innenstadt schnell Anhaltspunkte darauf, dass die junge Frau unter dem Einfluss von Drogen stehen dürfte. Die Fahrerin räumte dann auch ein, im Vorfeld Rauschgift konsumiert zu haben. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt. Die Fahrzeugschlüssel bleib auf der Wache.

Mauer angefahren und geflüchtet

Marburg-Cappel: Beim Abbiegen von der Straße "Zur Birke" in die Moischter Straße touchierte ein Autofahrer am Freitagabend, 10. Juli, 19.30 Uhr, eine Grundstückmauer und hinterließ einen Schaden von 500 Euro. Eventuell steht ein dunkler Pritschenwagen mit dem Geschehen in Verbindung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Dieb greift sich Rad vom Träger

Marburg: Ein gelb/schwarzes Mountainbike der Marke Cube stahl ein Unbekannter am Freitag, 10. Juli, zwischen 13 und 15.30 Uhr, in der Bahnhofstraße. Das Rad hing bis zu seinem Verschwinden an dem Träger eines Wohnmobils. Der Schaden beläuft sich auf 400 Euro.

