Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Einbruch in Wohnung

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag brach ein noch unbekannter Täter in eine Wohnung in der Bahnhofstraße in Renningen ein. Der Täter schlug zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr zu und hebelte eine Hintertür auf. Im Innern brach er anschließend eine weitere Tür auf, die zu einem Büro führt. Das Zimmer wurde durchsucht. Weitere verschlossene Behältnisse wurde ebenfalls aufgebrochen. Aus dem Büro stahlen die Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 1.000 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07159/8045-0, beim Polizeiposten Renningen zu melden.

