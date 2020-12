Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (440/2020) Unbekannte stehlen Kia Stinger in Göttingen

GöttingenGöttingen (ots)

Göttingen, Reinhard-Rube-Straße in der Zeit zwischen Dienstag, 1. Dezember 2020, gegen 22.15 Uhr und Mittwoch, 2. Dezember 2020, gegen 02.15 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - In Göttingen haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (02.12.2020) einen schwarzen Kia Stinger gestohlen.

Der Pkw, an dessen Fahrerseite der Schriftzug "der KIA STINGER" angebracht ist, stand auf einem Stellplatz eines Firmengeländes in der Reinhard-Rube-Straße. Der Zeitwert des mit einem sog. "Keyless-Go-Systems" ausgestatten Fahrzeuges beläuft sich auf ca. 57.000 Euro.

Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder fremde Fahrzeuge in Tatortnähe wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

