Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Kleines Mädchen an Auto entlanggestreift - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit seinem Leih-BMW befuhr am Freitag, 11.09.2020 gegen 08.50 Uhr ein Mann die Hans-Thoma-Straße in Richtung Chaibegäßle. An der Kreuzung Amselweg hielt er kurz an und da kein Auto kam fuhr er wieder an. Auf der linken Seite der Straße stand zeitgleich ein kleines Mädchen mit ihrem kleinen Fahrrad und fuhr im selben Moment los. Aufgrund Gleichgewichtsschwankungen kam das Mädchen mit dem Lenker an den Leih-Pkw und verursachte dabei einen größeren Kratzer im Lack. Anschließend fuhr sie die Amselstraße in Richtung Zelgstraße davon. Augenscheinlich wurde das Mädchen nicht verletzt. Der Mann versuchte noch das Mädchen in den umliegenden Straßen zu finden, hatte dabei aber keinen Erfolg. Das Mädchen war zirka 5 Jahre alt, hatte blondbraune, schulterlange Haare und eine zierliche Statur. Sie hatte eine rosafarbene Winterjacke an. Das Fahrrad war sehr klein, die Griffe weiß und aus Gummi mit runden Knauf. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Der Polizeiposten Wehr (07762/80780) sucht Zeugen, die Angaben zu dem Mädchen machen können. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

