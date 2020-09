Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Brandalarm entpuppt sich zum Glück als Fehlalarm

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr Albbruck/ Estelberg rückte am Freitag, 11.09.2020 gegen 16.20 Uhr mit 5 Fahrzeugen und 30 Mann zu einem Brandalarm in einer Firma in der Dr.-Rudolf-Eberle-Straße aus. Wie durch den Firmeninhaber berichtet wurde, kam es im Bereich des "Schnitzelsilos" zu einem Funkenflug, welcher durch die dortigen Sensoren festgestellt wurde. Daraufhin wurde automatisch der Alarm ausgelöst, woraufhin mit Hochdruck Wasser in den entsprechenden Bereich gesprenkelt wurde und der Funkenflug bereits im Keim erstickt werden konnte. Damit war das Eingreifen der angerückten Feuerwehr, nach Inaugenscheinnahme der Örtlichkeit, nicht mehr von Nöten.

