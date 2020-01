Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Defekte Geschirrspülmaschine in Brand geraten

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 10.01.2020 um 21:34 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle ein Wohnungsbrand in der Carl-Diem-Straße in Eppelheim gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Bewohner des 9-Parteienhauses bereits selbständig ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr Eppelheim hatte den Brand nach kurzer Zeit bereits gelöscht. Als Brandursache konnte eine defekte Geschirrspülmaschine ermittelt werden. Ein Übergreifen des Brandes konnte verhindert werden. Der Sachschaden kann auf ca. 500 EUR beziffert werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt, jedoch wurde eine Person zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Jens Fahlbusch

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell