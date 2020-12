Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (439/2020) Wohnungsbrand in Hilkerode - 73 Jahre alter Bewohner wurde tot aus Wohnung geborgen - Ursache des Brandes noch unklar

GöttingenGöttingen (ots)

Duderstadt (Landkreis Göttingen), Ortsteil Hilkerode, Glockenstraße Dienstag, 01. Dezember 2020, gegen 11.15 Uhr

DUDERSTADT (mb) - In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Glockenstraße im Duderstädter Ortsteil Hilkerode ist am Dienstagmittag (01.12.2020) aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Der 73 Jahre alte Mieter der brandbetroffenen Wohnung wurde von der alarmierten Feuerwehr während der Löscharbeiten leblos vorgefunden. Durch die eingesetzten Rettungskräfte konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Eine weitere Hausbewohnerin wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht geklärt. Die brandbetroffene Wohnung ist zurzeit unbewohnbar. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Die Ermittlungen zum Brandgeschehen dauern an.

