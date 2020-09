Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher im Haus getroffen

Meinerzhagen (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen gegen 4 Uhr bemerkte eine Frau in ihrem Haus Am Sonnenhang eine männliche Person. Da sie diese Person (c. 170-180 cm groß, weite Hose) in der Dunkelheit für ihren im Obergeschoss schlafenden Mann hielt, machte sie sich keine Gedanken. Sie hörte noch eine Tür und dann vernahm sie Geräusche eines startenden Fahrzeugs. Am nächsten Morgen stellte sie Beschädigungen an der Eingangstür fest.

Die Polizei in Meinerzhagen fragt nun: Wer hat verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich Am Sonnenhang in Valbert am frühen Freitagmorgen wahrgenommen? Hinweise bitte unter Telefon 9199-0.

