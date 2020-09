POL-MK: Mit Messer bedroht/19-Jähriger verprügelt/Einbrecher in Wohnung/Pkw gestohlen/Diebe nach Klettertour erwischt/13x Notruf gewählt/Einbrecher im ehem. Krankenhaus

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Mit Messer bedroht/19-Jähriger verprügelt/Einbrecher in Wohnung/Pkw gestohlen/Diebe nach Klettertour erwischt/13x Notruf gewählt/Einbrecher im ehem. Krankenhaus

Iserlohn

Mit einem Messer in der Hand bedrohte ein 39-jähriger Mann am Sonntagnachmittag am Fritz-Kühn zwei andere Männer. Die bedrohten Männer saßen gegen 17 Uhr auf einer Bank, der Angreifer eine Bank daneben. Die Männer ärgerten sich darüber, dass der Nachbar ihrem Gespräch zuhörte und forderten ihn auf, sich abzuwenden oder wegzusetzen. Darauf sei der 31-Jährige aggressiv geworden und habe sie bedroht. Als sie darauf die Polizei riefen, holte der erheblich alkoholisierte Gegner ein Taschenmesser heraus und fuchtelte damit vor den Gesichtern der anderen herum. Die Polizei überwältigte den Angreifer. Das Messer lag auf dem Boden. Der 31-jährige Mann ohne festen Wohnsitz bestreitet den Angriff. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er über Nacht in Gewahrsam genommen.

Auf einer Geburtstagsfeier in einer Gaststätte kam es am Sonntag kurz nach 0 Uhr zu einem handfesten Streit. Ein 20-Jähriger zertrümmerte eine Bierflasche auf dem Kopf eines 19-Jährigen. Der Verletzte flüchtete auf die Straße, wo ihn zwei 20 und 22 Jahre alte Männer ebenfalls mit Bierflasche und Fäusten bearbeiteten. Ein Zeuge brachte den Verletzten zu Fuß ins Krankenhaus. Am Morgen erstattete der Verletzte Anzeige bei der Polizei.

Am Freitagabend oder in der folgenden Nacht sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Leckingser Straße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchwühlten sämtlichen Kommoden und Schränke auf mehreren Etagen.

Heute Morgen kurz nach 2.30 Uhr bemerkten Zeugen einen Audi S7, der mit eingeschaltetem Licht und nicht abgeschlossen mitten auf der Augustastraße stand. Von einem Fahrer war weit und breit nichts zu sehen. Die Polizei klingelte die Eigentümer in Letmathe aus dem Bett. Sie hatten den Wagen gegen 22 Uhr vor ihrer Garage abgestellt und den Diebstahl noch gar nicht bemerkt. Gemeinsam mit einer Polizeistreife holten sie ihren Wagen von der Augustastraße weg.

Eine aufmerksame Zeugin verhinderte am Sonntagmorgen einen Diebstahl von Baumaterial. Sie entdeckte kurz nach 6 Uhr mehrere Männer, die auf einem Baugerüst an einem Mehrfamilienhaus in der Schlesischen Straße herumkletterten. Die Polizei entdeckte einen in der Nähe geparkten Wagen mit HSK-Kennzeichen, der bis unters Dach vollgepackt war mit Fensterbänken und Fensteranschluss-Profilen. Im Wagen saßen zwei 30 und 33 Jahre alte Männer aus Sundern. Sie behaupteten, das Baumaterial gerade eben gekauft zu haben. Sie hätten auf eine Online-Anzeige reagiert, sich am Sonntagmorgen um 6.30 Uhr mit dem Verkäufer an der Baustelle verabredet und die Fensterbänke gegen Bezahlung in Empfang genommen. Die Polizei stellte das Baumaterial sicher und schrieb Anzeigen wegen Diebstahls.

Insgesamt elfmal hat ein 30-jähriger Iserlohner am Sonntagabend den Notruf der Polizei gewählt. Zweimal meldete er sich außerdem unter der 112 bei der Feuerwehr, um einen angeblichen Gas-Austritt in seiner Wohnung am Lohkamp zu melden. Draußen auf der Straße lägen mehrere bewusstlose Menschen auf dem Gehweg. Als Polizei und Feuerwehr vor seiner Tür standen, öffnete er zunächst nicht. Wie sich herausstellte, gibt es in der Wohnung keinen Gas-Anschluss. Auch von Bewusstlosen war weit und breit nichts zu sehen. Der 30-Jährige kündigte weitere Notrufe an, konnte jedoch überzeugt werden, sich freiwillig in ärztliche Behandlung zu begeben.

Letmathe

Unbekannte Täter versuchen in der Nacht zum Sonntag erneut in das ehemalige Krankenhaus an der Hagener Straße einzubrechen. Der Wachdienst stellte den Schaden am gestrigen Mittag fest.

