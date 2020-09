Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Keller und Reiterhalle

Halver (ots)

Zwischen dem 5. September und dem vergangenen Samstag wurden aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Thomasstraße eine Nintendo Wii und ein Messerset samt Koffer gestohlen. Der unbekannte Täter hat die Verankerung des Schlosses aus der Verankerung gerissen, um in den Raum zu gelangen.

Aus einem Aufenthaltsraum einer Reitsportanlage Am Sportplatz wurden in der Nacht zum Sonntag drei Laptops und diverse Lebensmittel gestohlen. Unbekannte Täter hebelten eine Außentür auf und durchsuchten den Raum. Gegen 1.30 Uhr wurden die Laptops vom Typ Lenovo 80 EW vom Netz getrennt. Der oder die Täter packten die Geräte samt Netzteilen, Kabeln und Mäusen ein. Außerdem nahmen sie Lebensmittel an sich, darunter acht Dosen Erbsensuppe, 15 Pakete Aufschnitt und eine Glasschale mit Süßigkeiten. Die Polizei sicherte Spuren. Hinweise bitte unter Tel. 9199-0.

Rückfragen bitte an:

