Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

Northeim (Se) Am Mittwoch, den 12.02.2020, gegen 22.25 Uhr, wurde durch eine Funkstreifenbesatzung in Lindau, Bundesstraße in Höhe der dortigen Gaststätte ein 23 - jähriger Pkw-Fahrer aus Katlenburg- Lindau kontrolliert. Beim 23 - Jährigen wurden bei der Kontrolle neurologische Ausfallerscheinungen festgestellt, so dass der Verdacht der Drogenbeeinflussung bestand. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Dem 23 - Jährigen wurde eine Blutentnahme entnommen und es wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeitenantzeigen sowie eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- gesetz gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell