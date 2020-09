POL-MK: Brennender Container/Schlägerei in Gaststätte/Einbrecher

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Am Sonntag gegen 19 Uhr brannte an der Freiherr-vom-Stein-Straße ein Müllcontainer. Das Feuer zerstörte den Kunststoffbehälter und zog einen angrenzenden Holzzaun sowie Pflanzen in Mitleidenschaft.

Am Sonntag gegen 2.45 Uhr kam es in einer Gaststätte an der Kluser Straße zu einer Schlägerei, in deren Verlauf diverse Gegenstände in der Gaststätte zu Bruch gingen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam es in der Gaststätte zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung unter den Gästen. Diese gipfelte in wechselseitigen Körperverletzungen und fliegenden Tellern und Aschenbechern sowie einer zerbrochenen Fensterscheibe. Bei Eintreffen der Polizei wurde ein 31-jähriger Hauptaggressor ohne festen Wohnsitz vorläufig festgenommen. Die Geschädigten benötigten keinen Rettungswagen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden aufgenommen.

Einbrecher am Nelkenweg Am 19.09., in der Zeit zwischen 8 und 20.30 Uhr, gelangten unbekannte Einbrecher durch ein Küchenfenster in die Wohnung eines 55-jährigen Geschädigten. Der/die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Sie stahlen zwei Smartphones.

An der Rahmedestraße wurde in der Nacht vom 17.09. zum 18.09. aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses ein Rennrad gestohlen. Handy geklaut

An der Wilhelmstraße wurde einer 41-jährigen Frau in einem unbeobachteten Moment ihr Mobiltelefon (Tatzeit: 18.09., 18:45 Uhr - 19:15 Uhr) aus dem mitgeführten Kinderwagen gestohlen. Am Ramsberg nahmen unbekannte Diebe in der Nacht zum Samstag drei Gartenstühle von der Terrasse eines dortigen Gartens mit.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9099-0.

