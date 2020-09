Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brandermittlungen aufgenommen

Werdohl (ots)

Am vergangenen Samstag gegen 22.30 Uhr brannten am Pungelscheider Weg eine Abdeckplane und die erste Schicht der darunter (6 Raummeter) liegenden Holzstämme. Diese waren vor einem dortigen Wohnhaus gelagert worden. Der Geschädigte, der von seinem Nachbarn auf den Brand aufmerksam gemacht worden war, konnte den Brand löschen. Die hinzugerufene Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

