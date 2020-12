Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (446/2020) Bundesweiter Aktionstag zur Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Personenverkehr - Kontrollen auch in Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Göttingen

GöttingenGöttingen (ots)

Stadt und Landkreis Göttingen Montag, 7. Dezember 2020

GÖTTINGEN (mb) - Am Montag (07.12.2020) fand der bundesweite Kontrolltag zur Einhaltung der Maskenpflicht im ÖPNV statt. An den Haltestellen sowie in den Bussen fanden daher im Zeitraum von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr in der Stadt und im Landkreis Göttingen entsprechende Schwerpunktkontrollen statt. Unterstützung erhielten die dreizehn Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Göttingen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes der Stadt Göttingen, der Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB) und dem Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN) sowie Kräften der Bereitschaftspolizei Göttingen.

Bei rund 90 Kontrollen wurden insgesamt 205 Verstöße festgestellt. Hierbei wurden die Personen durch die Einsatzkräfte angesprochen, ermahnt und auf die möglichen Konsequenzen ihres Fehlverhalten hingewiesen. Die angesprochenen Personen zeigten sich meist einsichtig und setzten in der Folge sogleich einen Mund-Nasen-Schutz auf. Gegen wenige uneinsichtige Personen, sechs an der Zahl, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

"Die Infektionszahlen befinden sich nach wie vor auf einem hohen Niveau. Aus diesem Grund sind Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen, Abstände und Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung enorm wichtig, um das Corona-Virus einzudämmen und somit zum Schutz aller beizutragen. Es ist erfreulich, dass sich der Großteil der Menschen im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen an die Maskenpflicht hält. Die Bürgerinnen und Bürger zeigten durchweg Verständnis für die Kontrollen und die Notwendigkeit der Maßnahmen", so Uwe Lührig, Polizeipräsident der Polizeidirektion Göttingen.

Auch nach diesem bundesweiten Aktionstag wird die Polizeiinspektion Göttingen weiterhin Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der geltenden Corona-Vorschriften durchführen. Mit Blick auf die derzeitige Entwicklung und die kalte Jahreszeit appelliert Uwe Lührig, besonnen zu bleiben: "Nur, wenn wir die Vorgaben einhalten, können wir die Infektionszahlen weiter senken und einen erneuten Anstieg verhindern. Wir werden auch in den nächsten Wochen Kontrollen, unter anderem im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs, durchführen und bei Verstößen konsequent einschreiten. Ich bitte die Bürgerinnen und Bürger weiterhin um Verständnis für die Maßnahmen."

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell