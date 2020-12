Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 091220-1000: Tageswohnungseinbruch in Wiehl

WiehlWiehl (ots)

In der Eschenbachstraße waren am Dienstag (8. Dezember) Wohnungseinbrecher am Werk. Gegen 18.30 Uhr bemerkte ein Bewohner bei der Heimkehr ein aufgehebeltes Badezimmerfenster, welches die Täter zum Einstieg in das Einfamilienhaus genutzt hatten. In der Wohnung fand die Polizei von den Tätern einen noch feuchten Schuhabdruck vor, so dass die Tat vermutlich erst kurz vor der Tatentdeckung geschah. Erbeutet haben die Täter eine Uhr. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Im Schutze der Dunkelheit sind Einbrecher in den Wintermonaten besonders gerne unterwegs. Achten Sie auf fremde Personen in Ihrer Nachbarschaft und rufen Sie die Notrufnummer 110, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.

