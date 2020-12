Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 091220-999: Kennzeichen GM-XY 315 gestohlen

MarienheideMarienheide (ots)

Die Kennzeichen GM-XY 315 haben Unbekannte vermutlich in der Nacht zu Montag in Marienheide-Gogarten gestohlen. Die Kennzeichen waren an einem Audi angebracht, der zwischen 20 Uhr am Sonntag und 08.45 Uhr am Montag am Straßenrand der Wipperfürther Straße abgestellt war. Wer Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen machen kann, wird gebeten sich beim Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 zu melden.

