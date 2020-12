Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 081220-996: Fahrer von Kleinkraftrad bei Sturz schwer verletzt

RadevormwaldRadevormwald (ots)

Ein 62-jähriger aus Radevormwald ist am Montag (7. Dezember) auf der B 483 mit einem Kleinkraftrad gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Zeugen hatten den Verletzten gegen 14.25 Uhr auf der Fahrbahn liegend aufgefunden und den Rettungsdienst verständigt. Der Spurenlage nach dürfte der Verletzte beim Abbiegen von der B 483 auf die L 130 aufgrund eines Fahrfehlers gestürzt sein. Nach einer notärztlichen Versorgung am Unfallort brachte ein Rettungswagen den 62-Jährigen in ein Krankenhaus.

